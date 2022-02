Caen. Front commun contre l'installation du CROUS Normandie à Rouen

C'est assez rare mais mardi 19 décembre 2017, des élus de droite comme de gauche signent une lettre commune adressée au Premier ministre. Joël Bruneau, maire les Républicains de la ville de Caen, Corine Féret, sénatrice socialiste ou encore Fabrice Le Vigoureux de La République en Marche font front commun contre la décision du Premier ministre d'établir le Crous de Normandie à Rouen (Seine-Maritime).

Ils signent la lettre : Christophe Blanchet, député LREM, Laurence Dumont, député LR, Sébastien Leclerc, député LR, Fabrice Le Vigoureux, député LREM, Alain Tourret, député LREM, Pascal Allizard sénateur LR, Corine Feret, sénatrice PS, Sonai de la Provoté, sénatrice LR, Joël Bruneau, maire de Caen, LR et Pierre Denize, président de l'université de Caen.

"Il s'agit de défendre notre territoire"

"Au-delà de nos différences sur certains dossiers, quand il s'agit de défendre notre territoire et surtout de faire respecter la parole de l'État, l'union est possible", souligne la député socialiste Laurence Dumont.

Car il y a un mois, la ministre de l'Enseignement supérieur avait notifié l'implantation du Crous à Caen. Logique pour la député qui rappelle que "au moment de la réunification des deux Normandie, il était acté que l'enseignement supérieur et la recherche et la culture allait à Caen, et d'autres compétences à Rouen".

"Le fait du prince"

C'était alors les élus de Seine-Maritime qui étaient montés au créneau, faisant notamment valoir que la ville de Rouen, plus proche de Paris, compte aussi plus d'étudiants que Caen. Une mobilisation et un revirement du Premier ministre, Édouard Philippe, que Laurence Dumont qualifie de "fait du prince, inacceptable sur le fond comme sur la forme."

D'un point de vue pratique, le Crous de Caen se trouve au cœur de la ville et du campus, et les locaux de celui de Rouen serait même trop petit pour accueillir les nouveaux services. "Il faudrait construire un nouveau bâtiment ! On marche sur la tête."

