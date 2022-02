Argentan. La quinzaine commerciale continue à Argentan cette semaine

Venez faire vos achats de Noël ou tout simplement vos emplettes habituelles chez les commerçants d'Argentan et vous aurez une chance de remporter une voiture!

Prenez vos tickets à gratter et glissez vos bulletins dans les urnes prévues à cet effet et vous pourrez remporter une Citroën C1 et des bons d'achat.

Le tirage au sort pour la voiture aura lieu samedi 23 décembre 2017 à 15h30 dans le centre-ville.

A noter qu'une grande parade de Noël aura lieu mercredi 20 décembre 2017 à 14h30 du centre-ville d'Argentan jusqu'au hall du champ de foire. Là-bas, un bal et un goûter attendront les enfants, avec la présence du Père Noël. Le rendez-vous aura lieu place de Docteur Couinaud.

Ecoutez Laure Varin, vice-présidente des vitrines d'Argentan, nous parler de l'opération commerciale:

[son 1]

A LIRE AUSSI.

Argentan: 236 kilomètres à vélo pour le Téléthon 2017