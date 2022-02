Caen. Pour les fêtes, accordez vins et mets à la perfection

Une table de fête est belle dans l'assiette et dans les verres. Lolita Juin, sommelière caennaise, nous donne quelques conseils pour bien accorder les vins et autres pétillants avec les mets de fêtes.

"Pour un apéritif quel qu'il soit, il faut un vin qui ouvre l'appétit. Souvent des bulles légères sont les bienvenues", conseille Lolita Juin. Pourquoi pas du champagne ou alors du bon crémant ou du prosecco, ce vin blanc pétillant italien, léger et trouvable à moins de 10€.

"L'erreur à ne pas commettre"

En entrée, "si vous choisissez du foie gras, l'erreur à ne pas commettre est d'associer du vin blanc sucré". Avec du gras, il faut quelque chose de bien structuré. "Le vin liquoreux trop sucré écrase les papilles en début de repas, il est préférable de se diriger vers un vin blanc rond, plus charnu mais aussi plus sec". Lolita Juin conseille du Jurançon ou du vin de Loire comme le Jasnière. En vin rouge, préférez-le bien épicé comme un pinot noir d'Alsace. "Si vous préférez les escargots par exemple, il faudra plutôt un vin blanc vif et un peu acide pour rafraîchir le palais". Pourquoi ne pas se tourner vers du Bourgogne aligoté, du Sancerre ou du Pouilly fumé ?

Des bulles pour bien finir le repas

En plat principal, "la dinde se marie bien avec du vin blanc léger et charnu comme des côtes du Jura ou du Montlouis. En vin rouge, il faudra qu'il soit un peu acidulé comme du Macon rouge".

"Pour le fromage, j'aurais tendance à préférer le vin blanc, pour ne pas gâcher le goût. Le Sancerre s'adapte bien avec le chèvre; le vin jaune du Jura avec le Comté et le roquefort avec du Sauternes ou du Porto qui sont très sucrés".

Pour la touche finale de ce repas bien copieux, Lolita Juin conseille des bulles. Le Lambrusco, vin rouge italien pétillant se marie bien avec le chocolat et les fruits rouges. "C'est un vin sucré, pétillant et doux".

Pratique. Lolita Juin propose un atelier sur "le b.a.-ba du vin", le jeudi 18 janvier 2018 à 19h30 dans les locaux du restaurant pas de fraise à Noël. Tarif : 30euros/personne.