Le-Havre. Le Havre prêt à affronter l'hiver : 250 agents mobilisables

Comme tous les ans, la ville du Havre (Seine-Maritime) active son plan de viabilité hivernale de décembre 2017 jusqu'au 16 mars 2018. 250 agents sont mobilisables à tout instant pour intervenir sur les voiries pour faire face au verglas ou à la neige. La ville dispose en matériel de trois camions complets (chasse-neige et saleuse), un chargeur, un véhicule multifonctions, un tracteur et une balayeuse. " Des axes prioritaires sont clairement identifiés pour être dégagés le plus rapidement possible " explique Yves Huchet, adjoint au maire du Havre en charge des espaces public. L'objectif est de maintenir " la circulation des véhicules de secours, des principales lignes de bus, de sécuriser les voiries potentiellement accidentogènes et maintenir l'activité économique dans la ville ". Écoutez Yves Huchet :

300 tonnes de sel

La ville dispose en permanence d'un stock de 300 tonnes de sel. Lors d'une intervention en cas de conditions extrêmes, ce sont 30 tonnes de sel qui sont utilisées toutes les 12 heures de travail.

De plus, 400 bacs remplis de sel/sable sont répartis sur l'ensemble de la cité Océane. Des bacs à la disposition des habitants pour traiter les trottoirs. La mairie précise qu'il convient d'employer ce sel/sable avec modération afin de préserver l'environnement et de ne pas nuire à la flore ni aux performances des stations d'épuration.

En cas d'événement météorologique une ligne d'information est mise en place : 02 35 19 45 45 (du lundi au vendredi de 8h à 17h).

