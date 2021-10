La musique numérique séduit les Français

Selon les derniers chiffres du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep), publiés ce mercredi 16 novembre, les revenus générés par la musique numérique sont en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'année (+22,5%), alors que ceux de la musique physique chutent de 12,2%, en comparaison des mêmes mois en 2010. Preuve en est que les Français consomment de plus en plus de musique dématérialisée.

Dans la consommation de la musique numérique, se dégagent trois façons d'écouter de la musique : le téléchargement, l'abonnement et le streaming gratuit avec de la publicité. Pour cette dernière, les revenus sont en hausse de 45,7%. Toutefois, à la différence des deux autres modes d'écoute musicale, la hausse vient des rentrées publicitaires générées par les visites des internautes. Le fait que la hausse soit si forte montre bien que les Français vont de plus en plus sur internet pour picorer de la musique.

Pour l'achat de contenus musicaux numériques, les Français optent plus pour des formules d'abonnement pour du streaming (+87,9%). Ces forfaits donnent accès à plus de contenus, et souvent de meilleure qualité auditive, que l'accès gratuit mais avec de la publicité.

Quant au téléchargement de fichiers musicaux, de type MP3 par exemple, la consommation est toujours en augmentation mais de façon moins significative que pour les deux autres, soit +16,3%.

La musique sur téléphonie mobile continue quant à elle son déclin, aussi bien en téléchargement qu'en streaming, avec des revenus en baisse de 18%, sur neuf mois.

Enfin, la musique "physique" est elle toujours mal en point. Les ventes sont en baisse de 12,2%, mais demeurent encore la principale source de financement des deux segments, avec 242,2M€ générés contre 79,1M€.