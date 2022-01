Caen. Concours de miss : dans les coulisses d'une petite entreprise

Le grand, le beau, LA référence des concours de beauté aura lieu ce samedi 16 décembre 2017. Sur le plateau de TF1, les candidates sélectionnées seront sous le feu des projecteurs et soumises au vote de milliers de téléspectateurs lors de la grande soirée Miss France.

"De très belles soirées spectacles"

Mais en France, il existe non pas une unique miss mais des centaines de reines de beauté pour une ville, une région. Et parmi ce dédale d'élections, toutes n'ont pas le même écho. Certaines, comme Miss Riva-Bella, qui s'est déroulée en novembre à Ouistreham, sont une première marche vers l'écharpe Miss France. "Nous organisons des élections locales qui vont nous permettre de sélectionner des jeunes femmes qui vont participer à l'élection régionale", précise Émilie Ménard, déléguée régionale du comité Miss France. Pour Miss Normandie, elles étaient ainsi 18 candidates sélectionnées sur "six-sept élections".

Laurence Asseli (à droite) a monté à l'aide de sa maman (à gauche) un nouveau concours de beauté : miss Mad-in Normandie. - Eric-FIAUDRIN

Des titres qui correspondent à "une vraie volonté : ce n'est pas un concours administratif, c'est une notion de territoire, peut-être qu'un jour on aura par exemple Miss Cotentin, ou une Miss côte de Nacre", poursuit Émilie Ménard. Une première étape qui permet aux jeunes femmes de toucher du doigt le rêve de concours de beauté mais aussi d'organiser de "très belles soirées spectacles". Car derrière toute élection se cache aussi "un bel outil de communication. A chaque fois, nous nouons des partenariats avec des coiffeurs dans les villes où l'on se rend, des photographes, des maquilleurs..."

Une vitrine originale

Un outil dont le succès n'est pas cantonné à l'étiquette Miss France. Organisé à la simple échelle caennaise, Miss Mad'in Normandie a par exemple bien su trouver son public. Sa particularité ? Accepter les candidates en dessous des 1,70m exigés par le comité Miss France, "parce que la femme française ne fait pas forcément une taille 36", raconte Laurence Alessi. Épaulée par sa maman, elle a monté le concours de A à Z. En tout, elles ont dégotté près de 40 partenaires pour la première édition, en octobre 2017.

"Je n'ai pas compté les heures de démarchage", assure la jeune femme, qui explique qu'ils ont "aimé le dynamisme au niveau local" de ce "concours un peu hors du commun". Un travail essentiel pour que l'événement soit autofinancé : coiffeur, photographe, vêtements, maquillage et même l'éclairage, la sono et la salle : tout est apporté par les partenaires qui, en échange y gagne une exclusivité et surtout une jolie vitrine. A charge de revanche pour la miss élue de représenter la marque par la suite dans différents salons et événements.

Du donnant/donnant

Même logique pour le concours Modèle Élégance Homme qui a lui pour particularité, comme son nom l'indique, de voir des hommes s'affronter pour décrocher leur écharpe. "C'est du donnant/donnant : les partenaires ont une place sur notre scène le soir de l'élection et le Modèle est ensuite invité sur leur scène à eux lors d'événements", explique Aurélie Philippe, responsable du comité de Normandie.

"De l'artisan boulanger à celui qui prêtent toutes les tenues de gala", elle assure elle aussi que tous ses partenaires ont leur importante. Ce qui les séduit dans ce concours ? "Ce n'est pas du tout la même gestion que chez les filles", assure Aurélie Philippe, qui a été elle-même de l'autre côté de la scène quand elle était Miss Ronde France avant de passer dans les coulisses. "Ici, personne ne se tire les cheveux, c'est beaucoup plus fair-play."

Un climat plus détendu que met également en avant Laurence Alessi. "Je dis toujours aux filles qu'elles sont là pour s'amuser, et bien sûr mettre un pied dans la mode au niveau local." Et la recette fonctionne : l'édition 2018 est déjà en cours de préparation et sera sûrement suivie d'une version masculine l'année suivante. Le concours se nourrit aussi "des idées qu'apporte chaque partenaire au fur et à mesure". Bientôt, Laurence espère même que Miss Mad'in Normandie remplira le Zénith.

A LIRE AUSSI.

Miss France: 30 prétendantes sous les critiques des féministes

Découvrez les 14 candidates sélectionnées pour Miss Mad'in Normandie 2018 [Photos]

Miss Senior America, une vitrine de la vieillesse "positive"

Irak: une coiffeuse rend leur féminité à celles qui ont tout perdu à Mossoul

Un salon de beauté qui rend des migrantes "un peu plus comme les autres femmes"