Eslettes. Deux accidents sur l'A151 impliquant un camping-car, deux poids lourds et trois voitures

Mercredi 13 décembre 2017, un camping-car s'est encastré sous un poids lourd sur l'A151 à hauteur d'Eslettes (Seine-Maritime). On déplore un blessé grave et un plus léger. Un kilomètre plus loin ce sont deux voitures et un poids lourd qui se sont percutés. Bilan : deux blessés légers.