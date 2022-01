Rouen. Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly à deux doigts de faire chuter le leader

Dans le championnat de Pro AF, le niveau est élevé et les rencontres sont toutes plus serrées les unes que les autres. Ce mardi 12 décembre 2017, avant le match, Lys-Lille tenait la première place du classement avec trois victoires, comme l'ALCL.

Dans le premier match, Li Fen s'impose facilement 3-0 (11-5, 13-11, 11-7) face à Tamolwan Khetkhuan. Dans le second, Kim Hayeong laisse Bernadette Szocs prendre le dessus 1-3 (11-8, 6-11, 7-11, 7-11). Après la pause, Galia Dvorak s'incline aussi 1-3 (9-11, 8-11, 11-8, 4-11) avant que Li Fen n'égalise à deux partout en s'imposant 3-2 (8-11, 9-11, 12-10, 11-9, 12-10). Le match décisif entre Kim Hayeong et Tamolwan KhetKhuan est tendu et la partie finit par pencher en faveur de la Lilloise.

"On a fait un très gros match, on a la place de gagner. Les joueuses sont combattantes mais il faut qu'on regagne des matches pour que les joueuses regagnent de la confiance", nous confiait le coach Guillaume Liot, déçu de ne pas avoir concrétiser cette rencontre qui semblait à leur portée.

Au classement, l'ALCL est à la 6ème place avec 11 points. La prochaine rencontre se jouera le 30 janvier 2018 avec le derby normand face à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

A LIRE AUSSI.

Tennis de Table : l'ALCL Grand-Quevilly finit la saison sur une victoire

Tennis de table : Face au leader, l'ALCL ne crée pas l'exploit

Tennis de table : le SPO Rouen garde le cap

Tennis de table : Grand-Quevilly en quart de finale de la Coupe d'Europe

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen