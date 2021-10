Flics saison 2 débarque sur TF1

Au programme ce jeudi : de nombreuses fictions.

Sur TF1, 2ème saison de Flics. Cette série policière avec Frédéric Diefenthal a été primée comme la meilleure série au Festival 2011 de la fiction télé à la Rochelle. La saison 2 est composée de quatre épisodes de 52 minutes ; 2 seront diffusés ce soir dès 20h50, les 2 autres jeudi prochain. Concernant le casting de cette nouvelle saison, il se retrouve enrichi avec l'arrivée d'Olivier Marchal.

Parmi les autres fictions à suivre ce soir à la télévision :

- "Pour le pire et pour le meilleur" (titre original : "As good as it gets"), comédie américaine de 1997 avec Jack Nicholson.

- The Event et Shameless pour les abonnés sur Canal +

- la suite de "Face au crime" dès 20h40 sur Arte. Dans cette fiction allemande, des policiers en quête d’identité affrontent la mafia russe.

- Sur M6, suite de la saison 2 inédite de The Good wife à 20h50 avec 4 épisodes

Enfin, vous avez rendez vous également avec de la politique ce soir. "Des paroles et des actes" revient sur France 2. David Pujadas reçoit ce soir Jean-François Copé, maire de Meaux et secrétaire général de l'UMP. Le rendez vous c'est à 20h35 sur France 2.