Ski: Hirscher reprend ses bonnes habitudes en remportant le slalom de Val d'Isère

En 1 min 41 sec 94/100e, Hirscher, qui n'était que 8e à l'issue du premier parcours, a réussi une énorme seconde manche pour devancer au final le Norvégien Henrik Kristoffersen (2e) et le Suédois Andre Myhrer (3e) de respectivement 39 et 40/100e.

La fracture de la malléole subie cet été par l'Autrichien de 28 ans n'est plus qu'un lointain souvenir et il ne semble pas le moins du monde handicapé: il s'était déjà imposé dans le slalom géant de Beaver Creek le mois dernier et il a également fini 3e du géant de Val-d'Isère samedi.

Il s'est joué de conditions de visibilité très précaires et d'une piste piégeuse pour remporter la 47e victoire de sa carrière, la 21e en slalom. C'est aussi la 6e fois qu'Hirscher s'impose dans la station avaline.

Ce succès a privé Kristoffersen d'un joli triplé, lui qui était le double tenant du titre de cette épreuve.

L'Italien Stefano Gross, meilleur temps de la première manche, a pris la 6e place.

Les Français, à l'affût après la première manche, n'ont finalement pas réussi à entrer dans le top 10. Alexis Pinturault (9e de la première manche), a enfourché et été éliminé dans le 2e parcours.

Le vétéran Julien Lizeroux a terminé meilleur tricolore, 12e, juste devant Jean-Baptiste Grange, 13e.

Benjamin de l'équipe française, Clément Noël (20 ans) s'est qualifié pour la première fois pour une deuxième manche de slalom en Coupe du monde et il a finalement pris la 20e place. Enfin, Victor Muffat-Jeandet s'est classé 24e.

