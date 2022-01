Caen. Un nouveau bâtiment pour le Mémorial de Caen en 2019

Pour l'été 2019, le Mémorial de Caen (Calvados) voit grand. À l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement, un nouveau bâtiment va être construit. Les travaux devraient commencer en mai 2018. Le coût global de ce projet est estimé à 2,5 millions d'euros. La Ville de Caen y participe à hauteur de 300 000€.

Un film en 360°

"Ça va être un bâtiment circulaire, dessiné par Jacques Millet, l'architecte du Mémorial", explique Stéphane Grimaldi, le directeur de l'établissement. D'une surface de 1 200m2, il abritera une salle immersive permettant d'accueillir 300 personnes. Un film de 19 minutes sera projeté en 360°. "Ça sera vraiment spectaculaire et unique en Europe", continue le directeur. Cette nouvelle construction sera située entre le bâtiment principal du Mémorial et l'aile consacrée à la Guerre froide.

Faire comprendre ce qu'est l'Europe

Une position idéale puisque le film qui sera projeté traitera de la construction de l'Europe. "Le but est de faire comprendre aux visiteurs ce qu'est l'Europe, sa naissance et son histoire". Avec ce nouveau bâtiment, le Mémorial entend rester dans sa philosophie, celle d'expliquer la fragilité de la paix et ses conditions. Des contacts ont été noués pour une coproduction de ce film avec ARTE. "Notre but par la suite est de reproduire ce concept dans d'autres pays d'Europe". La Belgique est notamment évoquée.