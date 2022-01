électrisant. Combat de bals à Rouen

Pour la 2e fois, le 106 accueille le Combat de Bals: une formule originale et divertissante imaginée par les associations rouennaises La Sauce balkanique et les Vibrants défricheurs.

Radix versus Aälma dili: un match serré

"Radix, dernier vainqueur du combat de bals face au fil d'Ariane remet son titre en jeu" annonce Baptiste Fauvel programmateur de La Sauce balkanique, association rouennaise de promotion des musiques de l'Europe de l'Est. Et le match va être serré face à Aälma Dili. "Ces deux groupes ont en commun une énergie communicative! Tous deux s'inspirent des musiques balkaniques mais leur répertoire est cependant très différent". Radix animé par le violoniste Frédéric Jouhannet et le violoncelliste Antoine Sergent reprend des musiques traditionnelles de l'Europe de l'est mais aussi d'Italie: "Juchés sur des bidons utilisés comme des percussions, Frédéric et Antoine réarrangent ces standards". Quant à Aälma Dili, ce groupe parisien compose dans l'esprit de la tradition balkanique: "des morceaux endiablés".

Une formule qui séduit

"Depuis 2015, nous organisons une manifestation de ce genre une fois par an, explique Baptiste. Le dernier combat de bals était organisé dans le hall du 106 le 16 février 2016. Plus de 400 personnes ont participé. Devant ce succès le 106 a souhaité renouveler l'expérience en nous confiant cette fois la grande salle". Deux scènes se font face où les groupes prennent la parole à tour de rôle sous le contrôle de deux juges comédiens. En première partie de soirée la fanfare rouennaise Pusca chauffe la salle et le spectacle s'achève avec une performance de Djypsy Ramon qui mixe de l'électro balkanique. "Toute la salle est décorée dans une ambiance festive, annonce Baptiste: lampions, caravane, mobilier de bar aménagés par l'association fécampoise La valise": un décor propice à l'ambiance festive. Mais le véritable clou de la soirée c'est la participation du public. la maîtresse de cérémonie Nathalie Renard initie le public aux pas de base de danses folkloriques: horas, bourrées, coceks et kolo et entraîne dans son sillage le public sur un rythme effréné!

Pratique. Le samedi 9 décembre à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 4 à 12€. www.le106.com

A LIRE AUSSI.

De bonnes vibrations au jardin des plantes

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen

Tallisker: une Rouennaise en lice pour chanter à Rock en Seine

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 13 et dimanche 14 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin