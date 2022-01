Caen. Palmarès des festivals: votez pour les Normands

Les Normands sont à l'honneur parmi les nominés du "Festivals Awards". Le vote est désormais ouvert aux internautes jusqu'au mardi 19 décembre 2017.

Les Papillons de Nuit et Nordik Impakt se détachent

Deux festivals se détachent particulièrement dans ce classement avec plusieurs nominations:

• Les Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuve (Manche) est en compétition pour le titre de "Meilleur grand festival" et, plus original, "Meilleur Camping". Dans cette catégorie, "l'ambiance, sanitaires et commodités" sont pris en compte.



• Nordik Impakt à Caen (Calvados) concourt lui pour le "Meilleur festival urbain" et le "Meilleur festival de taille moyenne".



On retrouve également dans les nominés Jazz en Baie, qui se déroule au pied du Mont Saint Michel (Manche), le True Normand, qui célèbre la réunification des deux Normandie, ou encore le Loup Vert à Jumièges (Seine-Maritime) pour le titre de "Meilleur petit festival".