Caen. Changement du texte du Notre-Père : qu'en pensent les fidèles ?

Trois petits mots pour l'Homme mais un grand bouleversement pour l'Église… Le texte du Notre Père, prière récitée à chaque messe par les fidèles, a été modifié et prononcée pour la première fois, dimanche 3 décembre 2017. On ne dit désormais plus "Ne nous soumet pas à la tentation" mais "Ne nous laisse pas entrer en tentation". La dernière modification de la traduction remontait à une cinquantaine d'années.

Changement de forme…

"Aujourd'hui, c'était un peu la galère, souriait Maud, à la sortie de la messe à Caen (Calvados). Il y avait plein de choses qui changeaient, pleins de mots différents pendant la consécration. C'était surtout les prêtres qui étaient perdus!".

Et chez les fidèles, chacun y va de sa petite technique pour ne pas se faire remarquer en se trompant. "Depuis une semaine, je parle moins fort, et dans une assemble de 50 à 200 personnes, ça ne s'entend pas si on se trompe", assure Clémence. Cette autre catholique est de toute façon persuadée que "Dieu ne devrait pas trop s'en formaliser."

... et de fond

"Il y a tellement de traductions différentes, tellement de personnes qui y croient d'une façon ou d'une autre, c'est un peu chacun sa façon… avance Maud. Mais je pense que ça fait réfléchir. En ce moment, il y a de plus en plus de gens qui vont vers l'extrémisme du 'Dieu c'est la peur'. Pour moi, la foi vise l'amour, la bienveillance et la nouvelle traduction se rapproche de ce vers quoi tend le christianisme."

