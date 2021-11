Maison d'arrêt : des annonces

La possible fermeture de la maison d'arrêt de Caen fait couler de l'encre. Cette semaine, le maire d'Hérouville-Saint-Clair, Rodolphe Thomas, a été reçu au ministère de la justice et affirme que "rien n'est décidé sur le lieu de reconstruction d'une nouvelle maison d'arrêt entre la Manche et le Calvados". Le maire MoDem a toutefois évoqué le site du 18e RT de Bretteville sur Odon comme implantation possible. L'UMP de son côté, par la voie de Joel Bruneau, Président de l'UMP du Calvados, s'est exprimé pour la première fois sur ce sujet et a déclaré être « en mesure d'affirmer que la Ministre est prête à décider la reconstruction à Caen ».