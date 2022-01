Alençon. La FNAC ouvre à Alençon

C'est toujours un évènement dans une ville: la FNAC ouvre un nouveau magasin ce jeudi 7 décembre 2017 à Alençon (Orne). À l'heure où les consommateurs sont de plus en plus " accros " aux achats sur Internet, la FNAC développe actuellement une stratégie d'expansion dans les villes moyennes, et même dans les petites…

La FNAC dans les villes moyennes

L'enseigne s'appuie pour cela sur deux points forts: un accueil humain, et le conseil au client. Treize employés ont été recrutés localement, pour ce nouveau magasin d'Alençon. Christophe Méresse, son directeur:

Le magasin d'Alençon qui propose l'ensemble de la gamme FNAC (micro-bureautique, téléphonie, photo, son, audio, vidéo, gaming, livres et carterie, billetterie), est implanté sur 515m², dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour d'Alençon-Condé sur Sarthe. Il ouvrira ce jeudi 7 décembre 2017 à 10h.

Alençon, et bientôt Verneuil-sur-Avre

Une autre FNAC ouvrira dans notre région: le 14 décembre 2017 à Verneuil-sur-Avre (Eure), dans la galerie marchande Intermarché.

