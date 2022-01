Carentan. Les Egaluantes : Claude Lelouch et Michelle Laroque à Carentan 

La 2ème édition du festival les Egaluantes se déroulera les 8, 9 et 10 décembre 2017 à Carentan.

Lumière sur le Cotentin

La lumière est mise sur les films et les cinéastes de la région, et particulièrement du Cotentin.

Le vendredi est dédié à des projections pour les publics scolaires, journée ludique clôturée par un ciné-concert au théâtre de Carentan.

Le samedi est ouvert à tous les publics, et un Ciné-débat aura lieu sur le thème de la Normandie au cinéma. Journée qui se clôturera par une avant-première.

Enfin le dimanche est ouvert à tous les publics.

Maxime Delauney, organisateur du festival Les Egaluantes a répondu à nos questions sur Tendance Ouest :

A noter, la présence exceptionnelle du réalisateur Claude Lelouch, et de l'actrice Michelle Laroque.



Toutes les infos, le programme et la billetterie du festival, à retrouver sur : lesegaluantes.com et sur : facebook.com/lesegaluantes/