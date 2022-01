Hors Normandie. Alexandra de Lignières-Orgères (53) gagne son Smartphone HUAWEI P10 Lite 

Du Lundi 4, au Vendredi 8 Décembre, jouez au HIT QUIZ avec Fréd. Le meilleur candidat de la semaine obtient le "Disque d'Or" et s'il arrive à conserver son trophée jusqu'au vendredi, le champion remporte un Smartphone HUAWEI P10 Lite d'une valeur de près de 250€.

SMARTPHONE HUAWEI P10 LITE NOIR

Découvrez, avec le HUAWEI P10 Lite Noir, une nouvelle définition de la performance dans un écrin d'élégance. Sous sa coque noire aux reflets originaux, le smartphone cache un concentré de puissance qui exploitera sans à-coups toutes les fonctions offertes par Android 7.0 Nougat.







Les points forts :

Taille : 5.2" - IPS

Résolution du capteur : 12 mégapixels

Capacité : 3000 mAh

Capacité de la mémoire interne : 32 Go

2.1 GHz - 8 coeurs

RAM : 4 Go

Génération à haut débit mobile : 4G

Système d'exploitation : Android 7.0 Nougat

Voix HD : mieux entendre et se faire entendre

Le paiement mobile en toute sécurité.





Fil de la Compétition :

Lundi :

17h30 - Alexandra (Lignières-Orgère - 53) - 9 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Alexandra Impossible de lire le son.





Mardi :

17h30 - Amandine (Brix - 50) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Amandine Impossible de lire le son.

19h30 - Céliane (Saint Maurice du Désert - 61) - 7 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Céliane Impossible de lire le son.





Mercredi :

17h30 - Mégane (Passais - 61) - 7 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Mégane Impossible de lire le son.

19h30 - Aurore (Barbeville - 14) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 19h30 - Aurore Impossible de lire le son.





Jeudi :

17h30 - Christophe (Saint Sauveur de Pierrepont - 50) - 7 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Christophe Impossible de lire le son.

19h30 - Nicolas (Saint Pierre de Coutances - 50) - 7 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Nicolas Impossible de lire le son.





Vendredi :

17h30 - Lyne (Saint Lô - 50) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Vendredi 17h30 - Lyne Impossible de lire le son.

19h30 - Marie Charlotte (Isigny/Mer - 14) - 7 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - Marie Charlotte Impossible de lire le son.



Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code : FRED au 7.11.12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au Vendredi 8 Décembre.

Bonne Chance !

