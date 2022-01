Rouen. Neige : les services des départements de Seine-Maritime et de l'Eure sur le pont

Les agents des départements de Seine-Maritime étaient de sortie, dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017. Ils s'occupaient de dégager et de traiter le réseau routier primaire après les premières chutes de neige et les risques de verglas. Depuis le 17 novembre 2017, le plan hiver est en place sur le département de Seine-Maritime. 33 équipes d'intervention sons mobilisées au sein des cinq agences pour tenter au mieux de remédier aux aléas de la météo. "Il y a tout un système de patrouilleurs qui est en place à 2h du matin. En fonction des événements, les patrouilles sont en alerte et les équipes interviennent", précise Denis Pierzo, directeur adjoint à la direction des routes de Seine-Maritime.

Évidemment, impossible de traiter tout le réseau des routes départementales de 5800km en Seine-Maritime, avec les moyens alloués. Des priorités sont donc définies avec trois niveaux de service. Le premier correspond à environ 2000 km de route départementale. "Ce sont sur ces routes que l'on intervient en priorité. Ensuite seulement, on va chercher les centre-villages, puis l'ensemble du réseau", détaille le fonctionnaire.

Denis Pierzo était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 30 novembre 2017 :

Le dispositif dans l'Eure

Dans l'Eure aussi, les services sont mobilisés depuis le 20 novembre 2017. Là aussi, trois niveaux de priorité ont été définis sur le réseau de 4250 kilomètres. Les 750 km de route les plus fréquentés sont dégagés en premier par la soixantaine d'agents d'astreinte sur la période hivernale.

Dans les deux départements, les services tentent de mettre de plus en plus l'accent sur l'information des usagers, pour ne pas empirer des situations. Chacun dispose de son site pour l'info trafic en temps réel, en Seine-Maritime et dans l'Eure.