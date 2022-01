Le-Havre. Le Havre: un atelier pour bien choisir et bien utiliser son siège-auto

L'association Sécurange existe depuis mai 2017 au Havre (Seine-Maritime). Elle conseille les parents en matière de siège-auto. Des conseils sur le choix, l'installation et l'utilisation. Le siège-auto est obligatoire en France jusqu'à l'âge de 10 ans. À chaque âge correspond un siège: le cosi pour les moins de 2 ans, le siège baquet pour les 2 à 4 ans puis le rehausseur avec dossier. Écoutez Clémence Lamuré, membre de l'équipe Sécurange:

Le bon siège-auto Impossible de lire le son.

Pour prodiguer ses conseils, Sécurange se base sur les résultats des crash-tests d'organismes européens indépendants: l'ADAC (Allemagne) et le TCS (Suisse).

L'association veut faire passer son message: " tous les sièges-autos ne se valent pas! ". Et il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas qu'une question de prix. Pour des modèles sûrs comptez entre 40 et 400 euros pour un cosi, entre 170 et 600 euros pour un siège baquet et entre 40 et 200 euros pour un rehausseur avec dossier.

Sécurange propose un atelier ce samedi 2 décembre à la Fabrique, place Danton au Havre, de 10h00 à 12h00 – Entrée libre et gratuite – présentation de sièges-autos, projection de vidéos, distribution de flyers et questions/réponses

