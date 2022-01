Caen. Un joueur du Stade Malherbe Caen oublié à Strasbourg : les réseaux sociaux s'en amusent

C'est plutôt rare, mais aussi régulier. Il arrive qu'en quittant les stades, les équipes adverses ne repartent pas au complet, oubliant un joueur. Cette mésaventure est arrivée au milieu de terrain du Stade Malherbe Caen (Calvados), Ismaël Diomandé, à la sortie du match à Strasbourg (0-0), mardi 28 novembre 2017. Il n'était pas du bus qui a amené les joueurs de l'enceinte alsacienne vers l'aéroport de Strasbourg.

Compositions graphiques et jeux de mots

Cet oubli anecdotique n'a pas manqué d'être largement commentée sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter du Stade Malherbe Caen s'en est même amusé avec un "All is OK", pour dire que le joueur avait bien été récupéré. Sur son compte, son coéquipier Youssef AÎt Bennasser y est aussi allé de sa composition graphique.