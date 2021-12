Deauville. Le mag monte sur les planches... de Deauville

Envie de flâner au bord de la mer, envie de marcher sur les pas de Cléopâtre et Harry Potter ou plutôt des stars hollywoodiennes qui les ont incarnées, Elizabeth Taylor et Daniel Radcliffe. Un lieu en Normandie vous donne cette opportunité et ce lieu, ce sont bien évidemment, les fameuses planches de Deauville. Sous un formidable soleil d'automne, le Mag a poussé les portes de la légende aux côtés de Philippe Normand, directeur culturelle de la ville de Deauville. C'est l'escapade Normande de ce samedi 25 Novembre.

