Caen. Caen la mer Habitat met en place une résidence participative pour 2019

C'est une première à Caen (Calvados). Le bailleur social Caen la mer Habitat lance la construction de 103 logements intergénérationnels et participatifs situés rive droite, à proximité de la Polyclinique du Parc et de l'école Victor Lesage. La construction des quatre bâtiments doit commencer au printemps 2018 pour des emménagements prévus à l'été 2019. "En termes d'occupation, nous recherchons la mixité. Plus de 50 % des logements seront réservés aux séniors. Pour le reste, il y aura des étudiants et de jeunes familles", explique Virginie Bellesoeur, directrice en charge de l'innovation pour le bailleur social. Au niveau des prix, les logements se veulent abordables. Pour un T3, charges comprises, les loyers vont de 470€ à 560€.

Des parties communes à aménager

Ce mélange de générations s'accorde avec la spécificité du projet. "Il s'agira d'une résidence participative. En plus des logements individuels, il y aura une salle, un local et les espaces extérieurs qui seront communs à tous les locataires", continue Virginie Bellesoeur. "On peut imaginer une buanderie commune, des jardins partagés, une petite basse-cour. Tout est possible".

Caen la mer Habitat recherche jusqu'au 15 décembre de futurs locataires. "Entre 12 et 24, pour constituer un bon groupe de réflexion". Il s'agira de penser, avec eux, ces espaces communs. "Le but est vraiment de faire de cette résidence un lieu de vie et un espace de solidarité. L'objectif est que les gens se sentent impliqués dans leur habitat".

Pratique. Renseignements sur la page Facebook de Caen la mer Habitat ou sur www.hability-clmh.fr

