Caen. Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars rechutent contre Neuilly-sur-Marne (3-5)

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont raté le coche ce samedi 25 novembre 2017. Opposé à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dernier du championnat de Division 1, Caen s'est incliné 3-5. Les Normands avaient pourtant ouvert le score après 21 secondes de jeu, mais ont par la suite commis bien trop d'erreurs défensives pour espérer l'emporte, en témoigne le 5e but francilien, après 26 secondes dans le dernier tiers : persuadés de bénéficier d'un dégagement interdit, les joueurs ont abandonné la défense, pendant que Joe Dube en profitait pour marquer. C'est Caen qui est désormais dernier du championnat, même s'il n'a "que" 4 points de retard sur la 8e place, son objectif.

Les buts

Caen :

1ere : O'Connor assisté par Undershute et Kuhn

16e : Delbaere assisté par Colombin et Reynaud

38e : Robert assisté par Zubov et Menard

Neuilly-sur-Marne :

6e : Rioux assisté par Dube et McSween

9e : Dube assisté par Rioux et Dubuc

18e : Rioux assisté par Dube et Saliji

22e : Raibon assisté par Mika et Diaferia

41e : Dube assisté par Rioux et Mika

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "Trop d'erreurs individuelles. Sur 3 buts il y a des mauvais palets donnés à l'adversaire, du coup les adversaires prennent de l'avance. On s'est fait cueillir, on pense qu'il y a un dégagement interdit et on s'arrête de jouer mais ça ne siffle pas, donc on peut toujours crier mais ça fait but. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu avec l'arbitrage, mais on ne maîtrise pas ce qu'on peut maîtriser."

La fiche technique

Caen - Neuilly-sur-Marne : 3-5 (2-3, 3-4)

Caen : Palis, Reynaud, Labanowicz, Robert (38e), Delbaere (16e), Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Blanc (GB), Garnier (GB, 15 arrêts), Ferey, Menard (C), Dubourg, Davenel, O'Connor (1ere), R. Colotti, Keirstead

Neuilly-sur-Marne : McSween, Dubuc, Guimbard, Raibon (22e), Wiggintab, Bernier, Chabert, Ropert, Jacquier, Souchere (GB, 9 arrêts), Jenik, Jones, Mika, Sopko (GB, 27 arrêts), Slupski, Diaferia, Saliji, Dube (9e, 41e), Rioux (6e, 18e), Fritsch

