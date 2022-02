Prison ferme pour proxénétisme

Le tribunal correctionnel de Rouen a condamné trois personnes à cinq ans de prison ferme vendredi 30 octobre. Il s'agit du chef présumé d'un réseau de prostitution roumaine, d'un rabatteur en Roumanie et d'un homme de main. Un hôtelier rouennais a aussi écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis. En tout treize prévenus comparaissaient devant le tribunal pour avoir entrainé de jeunes femmes roumaines et bulgares sur les trottoirs de Caen et de Rouen.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire