Caen. Calvados : elle vend sur Internet du matériel imaginaire

Mardi 21 novembre 2017, Magali Fournier, âgée de 50 ans, a été jugée en son absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des escroqueries commises d'octobre à décembre 2016, dans trois départements différents.

Elle vend Iphone et téléphones portables qu'elle ne possède pas

La femme met en vente des Iphone et téléphones portables sur Le Bon Coin pour des sommes allant de 300 à 450 euros. Les photos produites ne montrent que l'emballage pour, prétend-elle, que le matériel ne soit pas détérioré lors de l'envoi. Elle échange mails et SMS avec les acheteurs potentiels qu'elle choisit éloignés du Calvados (Isère, Charentes-Maritimes, Nièvre...) Elle exige des paiements par mandat et change régulièrement de numéro de portable.

Habituée à porter atteinte aux biens d'autrui

Mise en cause lors d'une enquête, elle admet vendre toujours les mêmes objets qu'elle n'envoie jamais et ceci par besoin d'argent. Son casier judiciaire comporte cinq mentions portant toutes atteintes aux biens d'autrui : vols, filouterie de chambres à louer, filouterie d'aliments, escroqueries...

Le procureur rappelle que la prévenue est connue de la justice depuis des années pour ce gendre de méfaits et qu'elle a des dizaines de victimes à son actif. Il requiert 6 mois de prison ferme.

Magali Fournier écope donc de 6 mois ferme et devra rembourser les deux victimes qui se sont portées partie civile à hauteur de 450 euros chacune.

A LIRE AUSSI.

Calvados : elle escroque 26 victimes en ne leur envoyant jamais l'objet acheté

Calvados : un homme vendait "du vent" sur Internet

Calvados : retour en prison pour le voleur et l'escroc à répétition

Un dentiste condamné à deux ans de prison ferme pour avoir escroqué la Sécu

Une société israélienne perce les secrets de votre portable