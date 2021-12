Caen. Caen : à 3h du matin, il entre de force chez son ex et frappe leur fils

Un homme âgé de 41 ans a été jugé le mardi 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché : conduite en état d'ébriété, violation de domicile, violence envers un tiers et outrages à des personnes dépositaires de l'autorité publique, ceci dans l'agglomération dans la nuit du mercredi 23 août 2017.

À 3h du matin, alcoolisé, il prend son camion pour se rendre chez son ex

Son ex-compagne l'entend arriver au volant de son camion de travail et appelle leur fils âgé de 18 ans. Celui-ci est frappé par son père, qui pénètre d'autorité dans l'appartement et s'installe dans le canapé. Apeurée, son ex appelle la gendarmerie. L'homme les reçoit les bras croisés sur le palier pour les empêcher de passer. "Je ne sais pas ce que vous faites là. Ce n'est pas 2 petits b... comme vous qui vont me dire ce que je dois faire !" Poursuivant des propos provocants à leur encontre, il s'enfuit montrant tous les signes d'une ivresse avancée.

"Je n'ai pas de problème d'alcool"

À la barre, le prévenu explique que c'est son ex-femme qui l'avait appelé car elle ne s'en sortait plus avec leur fils. Il ajoute que celui-ci l'a déçu et que ça l'a énervé. "Je voulais avoir une discussion avec lui mais j'aurais dû attendre le lendemain car j'avais un peu bu. Je n'ai pas de problème d'addiction, je bois très peu souvent"

L'homme, artisan à son compte depuis 17 ans passe pour quelqu'un de sérieux. Le procureur requiert à son encontre une peine de prison avec sursis, tenant compte qu'il a déjà été condamné pour conduite alcoolisée et violence conjugale.

Il écope de 2 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Injonctions de soins en addictologie et psychologie lui sont faites.

