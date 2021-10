La palme pour le magret !

- 2 magrets de canard (750 g, sans peau 500 g)

- 2 c. à soupe de sauce soja, 1 c. à soupe de poivre mignonnette,1 c.à café de graines de cumin, 1 c. à café de graines de coriandre, 1 c. à soupe de miel liquide, 2 c. à café d’huile

- 1 petit céleri rave (720 g, net 650 g), 10 g de beurre, sel, poivre, persil, 1/4 de citron

Retirez la peau des magrets. Faites les ensuite mariner une heure avec le soja. Pendant ce temps, épluchez le céleri, divisez-le en quatre et coupez les quartiers en lamelles. Plongez celles-ci dans l’eau bouillante salée et citronnée et faites-les cuire en les gardant un peu fermes. Préchauffez le gril du four.

Hachez le cumin avec la coriandre, puis mélangez-les dans un bol avec le poivre, le miel et 1 cuillerée à café d’huile. Étalez la pâte obtenue sur une assiette et enduisez les magrets égouttés de cette préparation, en formant une sorte de croûte sur l’une des faces.

Posez les magrets sur un plat à four, côté croûte d’épices vers le gril, et faites-les cuire pendant 15 minutes, en les plaçant à environ 15 cm du gril. Faites chauffer le beurre et 1 cuillerée à café d’huile dans une poêle et faites dorer les lamelles de céleri. Salez et poivrez.

Servez le céleri sauté avec les magrets escalopés. Parsemez de persil haché.