Rouen. SNCF : importantes perturbations sur les lignes entre Paris et la Normandie

Il faut une nouvelle fois s'armer de patience. Depuis 5h du matin, vendredi 24 novembre 2017, de gros retards sur les lignes SNCF entre la Normandie et la région parisienne sont à signaler. Surtout sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Cherbourg.

Ces retards sont dus à un poste d'aiguillage, à Mantes-la-Jolie, qui s'est retrouvé inondé à cause de fortes pluies. Le trafic devrait pouvoir repartir normalement dans le courant de la matinée.

Train #Rouen Paris prévu 7h28 part à 7h46 Pas un mot d'excuse de @sncf et un message lu à la vitesse de l'éclair sans souci d'être compris N'avez vous pas compris que le client est roi et non un vulgaire usager @RegionNormandie au secours !