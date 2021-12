Rouen. Rouen : elle loue un véhicule et ne le restitue pas

Le 19 octobre 2016, une société de location de voitures porte plainte contre l'une de ses clients pour non-respect du contrat de location qu'elle avait signé. La femme avait loué le véhicule en avril 2016 et était censée le rendre le 22 mai 2016. Mais elle ne le restitue pas, croyant que les termes du contrat lui octroyaient un usage plus étendu dans la durée, arguant du fait que la société avait accepté qu'elle conserve le véhicule jusqu'à ce qu'un autre du même type soit disponible et ainsi prolonger le contrat. C'est du moins ce qu'elle prétend, après avoir appelé la société. De multiples relances lui sont adressées, elle n'y répond pas et cesse de payer le loueur. Sa mauvaise foi semble avérée pour celui-ci, et la Police découvre le véhicule garé devant son domicile, à Rouen. "Je ne reconnais pas ce qu'on me reproche", dit-elle à la barre, à l'audience du vendredi 17 novembre 2017.

Elle joue la victime

Entendue par les policiers, elle affirme avoir voulu rendre le véhicule à plusieurs reprises. Convoquée par le loueur le 15 septembre 2016 pour un dernier entretien avant dépôt de plainte, elle ne se manifeste pas. Mais, devant la plainte qui l'accable, elle se résout à rendre le véhicule..avec un retard certain, espérant annuler les griefs portés à son encontre, mais il est trop tard. Pour le Ministère Public, "Aucun élément ne permet de croire en la bonne foi de la prévenue". Pour sa défense, "La volonté de détournement n'est pas du tout établie". Reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal la condamne à un mois de prison avec sursis ainsi qu'au remboursement des sommes dues à la société de location.

