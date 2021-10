Se marier : pourquoi pas en hiver ?

Mais aussi des étoles et des manchons en fourrure (synthétique !). C’est qu’à cette époque de l’année aussi, il faut parer des plus douces attentions les futurs mariées. Sur les 378 mariages enregistrés en 2010 à la mairie de Caen, 53 ont eu lieu entre novembre et février. “Il n’y a pas de collection hiver”, souligne t-on chez Cérémonie, rue Saint-Pierre. Une information confirmée chez Juste un baiser, rue de Bernières. “Il n’y a pas de robe à manches longues !”. Et contrairement aux idées reçues, se marier en hiver ne coûte pas forcément moins cher, pour la location de la salle de réception par exemple. “Les prestations sont les mêmes toute l’année”, explique t-on au Domaine de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon. “En hiver, il s’agit souvent de remariages”, indique par ailleurs le responsable du château de Martragny, près de Bayeux.