La jeune femme conduit sans permis

Bilan : sternum enfoncé, articulation de la main brisée et fractures du thorax. La jeune femme a, semble-t-il, perdu le contrôle de son véhicule.

Le jeudi 3 novembre, lorsqu’elle arrive à la barre du tribunal correctionnel, elle boite encore. L’audience met à jour qu’elle est en récidive de conduite sans permis et qu’il s’agit de sa cinquième comparution pour délit routier. Cette mère d’une fillette de 6 ans explique qu’elle ne conduit jamais en compagnie de sa fille et que ses 570 € de revenus mensuels ne lui permettent pas de finir de passer son permis, alors qu’elle a déjà le code. Les magistrats tiennent compte qu’elle a déjà été punie par la gravité de son accident et le fait d’avoir à rembourser sa voiture sur ses propres deniers. Sans lui interdire de repasser le permis pour lequel elle prend désormais des leçons de conduite, ils condamnent C. C. à quatre mois d’emprisonnement ferme. La jeune femme, déjà emprisonnée en juin 2009, pourra aménager sa peine.