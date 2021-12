Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen rentre de Pontoise avec une défaite

La rencontre s'annonçait difficile, face à une équipe de Pontoise qui vise le haut du classement. Et les Rouennais n'ont pas pu résister ce mardi 21 novembre 2017. Dans le 1er match, Kwan-Kit Ho, invaincu jusque là cette saison, s'est incliné (3-1) contre Marcos Freitas.



Dans le second match, Emmanuel Lebesson n'est pas au mieux de sa forme face à l'ancien pensionnaire du SPO Can Akkuzu, lui aussi invaincu cette saison en championnat. Le match est disputé et il faut attendre le 5e set pour connaitre l'issue, là aussi à la faveur de Pontoise (3-2). Après la pause, Jesus Cantero a la lourde tâche de remettre l'équipe à flot face à l'italien Niagol Stoyanov. Le Rouennais s'est battu jusqu'au bout du match mais, à l'instar de ses co-équipiers, l'espagnol s'incline 3-2.

Le SPO perd donc la rencontre sur un 3-0 lourd de conséquence : ils ne prennent pas de points et descendent à la 5ème place du classement avec 12 points.

La prochaine rencontre est prévue le mardi 5 décembre 2017, à domicile, face à Istres, actuellement 8ème du classement.