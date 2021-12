Saint-Pair-sur-Mer. Créé dans la Manche : un cola bio, transparent et équitable

Sébastien Bellétoile gérant de la société Solibulles basé à Saint-Pair-sur-Mer (Manche) se lance dans une nouvelle aventure. Après avoir créé le Meuh Cola, premier cola Normand, il lance un cola transparent bio et équitable.

Le reportage audio de Tendance Ouest :

Pratique. Le cola transparent et bio est disponible dans les épiceries et magasins bio et au siège de l'entreprise à Saint-Pair-sur-Mer, zone artisanale du Croissant.