Foot, ligue 2, Le Mans retourne chez les reléguables... les prochains matchs de la coupe Gambardella...Tennis, Tsonga à Bercy

Foot, ligue 2... Le Mans replonge en zone de reléguation, après la victoire de Lens 4 à 2 face à Sedan en clôture de la 14 journée ce lundi soir. Le Mans FC est 18ème .

Le tirage au sort lundi soir, du dernier tour régional de la coupe Gambardella, les moins de 19 ans. Argentan ira rencontrer Granville... Flers ira affronter le FC Côte de Nacre. Matchs le samedi 19 novembre ....

Tennis, entrée au second tour du tournoi de Bercy, du sarthois Jo-Wilfried Tsonga qui affrontera ce soir l’espagnol Guillermo Garcia Lopez

Automobile, une course prestigieuse en lever de rideau des 24 Heures du Mans Samedi 16 juin, une épreuve rassemblera uniquement un plateau d’ Aston Martin. Des GT 3 et GT 4, qui avaient participé à la légendaire course des 24h, dans les années 80 et 90 !