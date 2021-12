Star du blues. Lucky Peterson à la Traverse de Cléon

Avec une vingtaine d'albums à son actif et une carrière exceptionnellement longue et particulièrement brillante, l'américain Lucky Peterson est aujourd'hui un dieu vivant du blues. La traverse de Cléon qui s'était déjà enorgueillie de recevoir ce bluesman pour l'inauguration de la salle, mais aussi pour fêter ses 10 ans et ses 20 ans, annonce son retour le samedi 25 novembre 2017 pour un concert unique en hommage à son maître Jimmy Smith.

Le maître et l'élève

C'est vers l'orgue que se tourne d'abord le jeune prodige Lucky Peterson avant d'apprendre la guitare. Il n'a alors que cinq ans quand il commence à travailler l'orgue et après Bill Doggett, son premier professeur, ce sera au tour de Jimmy Smith de déceler en ce talentueux et précoce bluesman, le virtuose qui sommeille. Jimmy Smith travaille à l'époque sur un orgue Hammond: son instrument de prédilection étant le modèle B-3. Grâce à sa popularité il va détourner l'usage de l'instrument conçu à l'origine pour les services religieux et en faire un instrument phare du jazz, blues et rock: une formidable opportunité pour la marque Hammond. C'est donc naturellement sur ce type de modèle que Lucky Peterson rendra cet hommage à son maître.

Une star au firmament

Douze ans après la mort de Jimmy Smith avec qui Lucky Peterson a toujours partagé une grande complicité musicale, l'élève ravive la mémoire de cet artiste hors norme avec un répertoire très vaste de Night Train à Blues for Wes, de Midnight special à Misty, une des plus belles pages de celui que Miles Davis lui-même appelait la 8e merveille du monde. Ces morceaux de blues et de jazz sont devenus d'incontournables standards. Lucky Peterson emprunte au maître sa technique si particulière, une ligne de basse à la main gauche soulignée par le pied gauche et une main droite qui fait vivre la ligne mélodique. Mais Lucky livre aussi un brillant condensé de ses talents avec la délicatesse de son toucher, son sens inné de l'improvisation et son héritage rythm'n blues et gospel : un dialogue particulièrement émouvant au-delà de la mort.

Pratique. Samedi 25 novembre à 20h30. La Traverse à Cléon. Tarif 21 à 25€. 02 35 81 25 25

