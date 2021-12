Flers. Quel projet urbain à Flers?

Une réunion publique d'information avait lieu à Flers (Orne), mardi 14 novembre 2017 au centre Madeleine Louaintier. Au centre des débats : le projet d'aménagement de la future Zac du Plancaïon, près de la gare SNCF. Là, en plein centre de la cité ornaise, où l'équipementier automobile Faurecia a fermé il y a près de dix ans ses sites de la Blanchardière et de la Butte aux Loups, depuis lors transférés à Caligny.

Projet urbain ouvert sur la nature

Les élus veulent y implanter un "projet urbain ouvert sur la nature". Dans cette ZAC du Plancaïon - du nom de la rivière qui y coule - pourraient être implantés des commerces, des bureaux et des services. Flers Agglo veut y engager un grand projet de renouvellement urbain. Déjà, en décembre 2015, le Forum Mondial des Jeunes Architectes avait imaginé ce futur secteur de la gare SNCF de Flers, et la liaison avec les ex-sites de la Blanchardière et de la Butte au Loup.

Des études doivent maintenant être lancées pour définir le périmètre définitif du projet, son coût, ainsi que l'étude d'impact environnemental.