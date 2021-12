Caen. Mineurs accompagnés : quelles solutions dans les transports longue distance ?

Au départ de Caen (Calvados), le service Kids Solo est proposé par la compagnie HOP ! Il permet de faire accompagner ses enfants âgés de 4 à 11 ans du lieu de départ jusqu'à ce qu'il soit remis à la personne attitrée à l'arrivée. Il faut alors compter 30 € pour ce service obligatoire. Ce service est également possible pour les adolescents de 12 à 17 ans, en option.

La SNCF propose un service similaire sur certaines lignes. Junior & Cie prend en charge les enfants de 4 à 14 ans, le prix du service évoluant selon le nombre d'enfants et le temps de voyage. En Normandie, il est possible de profiter de ce système d'accompagnement sur la ligne Caen-Paris les week-end et pendant les vacances. Sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, c'est uniquement pendant les vacances. Pour ces deux services un signalement et une réservation préalables sont demandés.

Encadrement et animation d'un bout à l'autre du voyage

"Tout au long du trajet l'enfant est accompagné d'un animateur expérimenté et professionnel qui propose une multitude d'animations", explique Aurélie Guiguet, responsable SNCF de la relation médias pour la mobilité en Normandie. "L'objectif est également d'aider le jeune à s'autonomiser et à se responsabiliser, tout en vivant une belle expérience de voyage en sécurité" poursuit-elle. Au sein des avions de la compagnie Air France, sont également proposées une multitude d'animations, allant de la magie à des programmes de méditation.

Dans les bus de la compagnie Oui Bus en revanche les mineurs de moins de douze ans sont obligés de voyager accompagnés d'une personne majeure. Pour les plus de douze ans, il est possible de voyager seul, à condition d'avoir fait remplir préalablement une autorisation du représentant légal.

