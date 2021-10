Claude Guéant rappelle d’abord qu’au niveau national entre 97 et 2002, sous Lionel Jospin, la délinquance générale a augmenté de +17% … alors que sous Nicolas Sarkozy, depuis 2002, elle a baissé, également de 17%.

Pour l’Orne, sur les 8 premiers mois de cette année : Claude Guéant annonce :

-une baisse de la délinquance de proximité de plus de 7%.

-une baisse de près de 6% des atteintes aux biens.

-et une baisse de plus de 15% des violences physiques crapuleuses.