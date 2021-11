Alençon. L'armée de terre revient dans le "désert militaire" normand

La cérémonie de remise du fanion de la douzième compagnie de réserve, du deuxième Rima d'Auvours (Sarthe), vendredi soir 10 novembre 2017 à Alençon (Orne), marque le retour de l'armée de terre dans ce département, après plus d'un quart de siècle d'absence.

Cette douzième compagnie est composée d'une centaine de réservistes, sous le nom de "Compagnie de l'Orne". Le colonel Pascal Ianni, commandant du 2ème Rima :

Colonel Ianni Impossible de lire le son.

Cette compagnie de réserve fait partie des préconisations post-attentats, qui permet à des civils de consacrer une trentaine de jours chaque année à un engagement militaire. Le député de l'Orne Joaquim Pueyo, vice-président de la Commission de la Défense, à l'Assemblée nationale :

Joaquim Pueyo Impossible de lire le son.

La Compagnie de l'Orne a repris le fanion de l'ex-douzième compagnie, dissoute en 1991.

La nouvelle Compagnie de l'Orne et son capitaine. - Eric Mas

Son poste de commandement est basé à Alençon et son site d'entraînement est à la ferme de l'Aumône, en forêt d'Ecouves. Au côté des militaires de carrière, elle compte une centaine de réservistes, réserve opérationnelle qui est ouverte aux hommes et femmes de 18 à 40 ans, comme Océane et Jason :

Réservistes Impossible de lire le son.

Au lendemain de sa naissance officielle, cette "Compagnie de l'Orne" participe aux cérémonies du 11-Novembre, à Alençon.