Le football en salle poursuit son développement à Caen

La petite balle court dans un espace clos. Sans jamais véritablement s’arrêter. “Une heure, ça défoule bien”, commente Guillaume Voisin, venu découvrir avec une dizaine de copains, le Temple du football qui a ouvert ses portes à Carpiquet, lundi 24 octobre. Trois terrains recouverts d’une pelouse synthétique dernière génération accueillent des parties à cinq contre cinq, avec un chronomètre au dessus des buts “pour donner un repère temporel aux joueurs”, présente Alexandre Chebab, co-gérant.



Formule payante

Fort d’un concept qui a déjà fait ses preuves dans une douzaine de villes en France, le Temple du foot surfe sur plusieurs formules pour brasser large. “Nous nous adressons aussi bien aux comités d’entreprise qu’aux jeunes avec, par exemple, notre formule anniversaire qui nous permet d’encadrer 18 enfants sur trois heures pour un coût global de 100 euros”, précise Alexandre Chebab. Le joueur occasionnel n’est pas en reste et une ligue interne devrait voir le jour au début de l’année prochaine.

A quelques pas, Soccer World et ses sept terrains lancés en 2007 par Jérémy Sorbon et Grégory Proment, joueurs du Stade Malherbe, doit donc faire face à un concurrent. “Nous ne sommes pas inquiets car nous avons une clientèle d’habitués”, explique Anouar Benhamed, le responsable. Une révision des tarifs est néanmoins prévue ces prochains jours. La durée d’une séance doit passer d’une heure à une heure et demie, pour 6 euros par personne.

Car pour jouer dans ces salles, il faut payer. “C’est toujours un peu embêtant de devoir débourser 60 ou 70 euros pour faire un foot”, commente Etienne Soares, à la sortie d’un match. “Ce serait bien d’avoir une formule d’abonnement pour payer moins cher, mais cela reste très agréable de jouer dans ce genre d’endroit”, conclut-il.

Pratique. Soccerworld, 4 rue de l’Avenir à Carpiquet. Tél. 02 31 39 89 06. Le Temple du football, 2 rue du Poirier à Carpiquet. Tél. 02 31 94 12 18.