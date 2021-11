Caen. L'EM Normandie défie à Caen l'entreprenariat du futur

C'est la formation qui a connu la plus forte croissance en thermes d'effectif au sein de l'EM Normandie à Caen (Calvados) cette année. Le cursus "Start-up et développement du numérique" accueille désormais 30 étudiants, contre 12 lors de son lancement à la rentrée 2016. "Nous sommes partis du constat que la révolution offerte par les nouvelles technologies ne cesse de créer des métiers et que pour y répondre, il faut donner aux personnes que nous formons, les clés nécessaires en matière entrepreneuriat digital", expose Christophe Yver, directeur de l'InsIDE, l'incubateur de l'école. Ou quand les nouvelles technologies bouleversent l'économie, à l'heure où un produit ou un service peut séduire des centaines de milliers de personnes au même moment. Et qu'il faut bien sûr y répondre. "Logiquement, nos entreprises s'en trouvent changer, et il est donc essentiel de former des personnes pour répondre à ces nouveaux défis".

De multiples expériences en un an

Un travail de fond a été fait pour faire participer à cette formation, des entrepreneurs du territoire qui sont à la pointe sur ces questions, parce qu'eux-mêmes directement concernés. C'est le cas d'Alexis Michel en charge du marketing pour la start-up caennaise Yousign qui édite des logiciels de signature électronique, ou encore d'Ambroise Carrière, gérant de Now Social, une entreprise de communication. Aussi, les étudiants ne sont jamais bien loin du terrain. Outre les quinze semaines de cours dispensées à l'école, dix-huit autres le sont en entreprise, soit avec celle dans laquelle ils évoluent en alternance, soit d'autres qui travaillent en partenariat avec l'EM Normandie et qui ont été séduits par la propension des personnes formées à anticiper et répondre aux problèmes de demain. Des entreprises directement concernées par le numérique comme Orange ou la Coding School, mais aussi des sociétés issues de secteurs plus traditionnels comme les experts-comptables d'AMCE, les avocats de Fidal ou les assureurs VD Associés MMA.

"Cette formation nous amène à avoir une multitude de casquettes, et comme nous sommes au contact des entreprises, c'est très concret, estime Karim Kamoun, 24 ans. En une année, nous travaillons sur plusieurs projets, ce qui n'est pas sans nous offrir une expérience facile à présenter auprès de nos futurs employeurs, ou pour notre projet personnel".

Admission. Ce programme est accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles et est accessibles après un Bac +4/5. Candidature possible pour la session 2018-2019. Coût de la formation. A partir de 8 900 €. Cours à la carte pour des entrepreneurs ou managers qui souhaitent se former sur un ou plusieurs modules uniquement. Effectifs. La formation "Start-up et développement du numérique" dispose de 30 places chaque année. L'EM Normandie compte 1 100 étudiants sur le campus de Caen et près de 3 500 sur l'ensemble de ces cinq campus (Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Londres). Taux d'insertion professionnelle. Pas encore calculée, la formation étant dans sa deuxième année. Contact. Ecole de management de Normandie, Campus de Caen. 9 Rue Claude Bloch, 14000 Caen. Tél. 02 50 32 05 25. www.ecole-management-normandie.fr

