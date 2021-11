Cherbourg. Des judokas du Japon en échange dans la Manche

Du 28 octobre au 5 novembre 2017, plus de 500 judokas du département se sont frottés à leurs homologues asiatiques. Le Comité départemental de judo a en effet organisé un échange avec avec le club de la préfecture d'Aomori, dans le nord du Japon.

23 jeunes et adultes ont été répartis dans des familles d'accueil de tout le département et se sont entraînés avec la quasi-totalité des 35 clubs du département. Ils ont notamment participé à une rencontre avec 80 jeunes licenciés à Saint-James, à une compétition nationale à Caen (Calvados), avant de suivre un stage à Valognes avec Philippe Taurines, membre du staff de l'équipe de France séniors de judo, et plusieurs fois champion chez les vétérans.

Teddy Riner impressionne...

Pour Masayoshi Sawaguchi, le président du club japonais, ce voyage est particulièrement enrichissant :

Masayoshi Sawaguchi Impossible de lire le son.

Hugo Bongiovani, âgé de 15 ans, est licencié de l'AS Cherbourg et apprend le japonais au lycée Grignard. Il a reçu chez lui deux jeunes japonais pendant cette semaine :

Hugo Bongiovani Impossible de lire le son.

Outre le sport, les Japonais ont aussi découvert la culture et les incontournables de la Manche : la Cité de la Mer, le port de Saint-Vaast-la-Hougue, la pêche à Pirou pour certains, une visite de haras ou d'exploitations agricoles pour d'autres, sans oublier le Mont Saint Michel !