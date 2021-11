Caen. Didier Pingault, futur diacre à Caen : "Le diaconat est un engagement du couple"

C'est une histoire de famille. Ou plutôt de couple. Dimanche 12 novembre 2017, Didier Pingault, Caennais de 54 ans, va être ordonné diacre à la cathédrale de Bayeux (Calvados). Sans le soutien et l'implication de sa femme, Guylaine, cela n'aurait pas pu être possible. "Dans le diaconat c'est vraiment le couple qui est engagé, explique Didier Pingault, devant l'évêque ma femme va devoir accepter mon engagement".

Être au contact de l'humain

Les époux ont suivi pendant dix soirées des séances d'apprentissage sur ce qu'est le diaconat, ce que cela apporte et la place de l'épouse. "Le diacre représente l'Église dans la vie laïque, dans son milieu familial et professionnel". Didier Pingault est d'ailleurs en pleine reconversion professionnelle. "Je me suis inscrit à l'IAE (Institut d'administration des Entreprises) de Caen en management des organisations sociales pour vraiment faire un métier au contact de l'humain", précise-t-il.

Être ordonné diacre est pour lui une suite logique de son engagement auprès de Dieu et des autres. Cela fait bientôt trente ans qu'il encadre des pèlerinages à Lourdes. "Ça n'a surpris personne dans notre entourage et même de la part de nos quatre enfants. Ça montre aussi que l'Église est constituée de personnes ancrées dans la vie de tous les jours avec les mêmes problèmes que tout le monde".