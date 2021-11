XV de France: Danty remplace Fickou pour le 2e match contre les All Blacks

Danty (25 ans, 4 sélections), non convoqué initialement alors qu'il figure dans la liste Elite de 45 joueurs publiée en juin, profite indirectement du forfait de Rémi Lamerat, remplacé dimanche par Fickou poXur préparer la première rencontre face aux All Blacks, samedi au Stade de France.

Cette première confrontation avec les doubles champions du monde en titre est celle qui a valeur de test, contrairement au rendez-vous lyonnais.

Avec le forfait du Clermontois Lamerat (27 ans, 16 sélections) et du Montpelliérain Guillamon (26 ans, aucune sélection), la liste des absents s'est allongée de façon inquiétante pour le XV de France après les indisponibilités de l'ailier Virimi Vakatawa et du deuxième ligne Félix Lambey pour toute la tournée. L'ouvreur Camille Lopez et du troisième ligne Yacouba Camara s'étaient blessés avant l'annonce de la liste.

