Rouen. Hockey sur glace : les Ducs d'Angers au menu des Dragons de Rouen avant la trêve

Après la belle victoire à Gap 3-2 mardi 31 octobre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reviennent à domicile sur l'Ile Lacroix vendredi 3 novembre 2017 pour un dernier match de Saxoprint Ligue Magnus avant la première trêve internationale.

Si les Jaunes et Noirs restent toujours à la deuxième place à quatre points du leader Grenoble et six points devant Bordeaux, les Angevins sont un peu plus à la peine à la septième place au classement.

Une dernière avant la trève

Lors du match aller, les Rouennais étaient allés s'imposer au Haras d'Angers sur le score de 5-4. Mais les Ducs restent sur une belle victoire face aux Aigles de Nice sur le score de 5-2.

L'occasion est belle pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui pourront offrir un beau spectacle aux supporters avec pour la première fois sur la glace, le retour de l'ancien capitaine Patrick Coulombe parti chez les Ducs à l'intersaison.