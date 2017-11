Feu de combles au Havre : deux personnes intoxiquées

Les pompiers sont intervenus jeudi 2 novembre 2017 au Havre (Seine-Maritime) pour un feu de combles dans un immeuble de quatre étages. Une adolescente et un jeune homme ont été intoxiqués.

Un feu de combles s'est déclaré dans un immeuble de quatre étages jeudi 2 novembre 2017 vers 12h40, rue Lefevreville au Havre. Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à deux lances à incendie et à la grande échelle. L'incendie a ravagé 60 m2 de combles et 30 m2 de toiture.

Deux personnes intoxiquées

Six personnes au total ont été évacuées de l'immeuble avant même l'intervention des pompiers. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées et transportés vers l'hôpital Monod de Montivilliers. Il s'agit d'une adolescente de 16 ans et d'un jeune homme de 25 ans.

