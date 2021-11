Saint-Lô. Crazy Disco Trail : courir, danser et rire à Saint-Lô

Les créateurs de l'Audacieuse d'Herouville (Calvados) et du Trail de l'Angoisse se sont associés à la ville de Saint-Lô pour lancer la première édition du Crazy Disco Trail. Un concept unique en Normandie pour une soirée festive et familiale le samedi 4 novembre 2017.

Dancefloor sur la Plage Verte

A l'occasion de la première édition du Crazy Disco Trail, la radio Tendance Ouest installe son camion-podium sur la Plage Verte, au pied des remparts de la ville pour 3h30 de mix en live avec Fred (animateur de l'After Work du lundi au vendredi, 16h00-20h00, sur Tendance Ouest) à partir de 19h00, samedi 4 novembre. Le dancefloor est ouvert à tous !

Une course pas comme les autres

Le Crazy Disco Trail de Saint-Lô (Manche) est une course nocturne festive sur un parcours de 7 km à la lueur des lumières fluo. Des DJ's et des décors phosphorescents sont placés sur le parcours à chaque kilomètre. Le départ et l'arrivée se déroulent dans le cadre magnifique du Haras de Saint-Lô. Le parcours (à découvrir ici) fait étape dans le vallon de la Dollée, sur la Plage Verte, sur la presqu'île de la Vire et sur les remparts de la ville.

