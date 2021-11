Caen/habitants/quartiers/logements. Un projet d'envergure, construction de 400 logements

Le projet de Calvados Habitat et de la ville de Caen est d'envergure : d'ici 2035, le quartier Rethel accueillera environ 400 logements locatifs sociaux, dont 30 à 40 habitations en accession sociale à la propriété. Inauguré vendredi 27 octobre 2017, la première opération comprenant 22 logements neufs vient d'être achevée et la seconde, comprenant 20 logements a démarré pour une livraison en mai 2018.

Cité jardin du 21e siècle, construire pour les générations de demain.

Fruit de réflexions et de concertations avec les associations et les habitants, la rénovation urbaine du quartier Rethel, construit dans les années 20, a pour fil conducteur de "préserver l'esprit sans perdre l'âme du quartier", souligne Joël Bruneau, le maire de Caen. Un point d'orgue a été mis sur la place du végétal, à travers la biodiversité, la conservation des espaces verts au coeur d'une "cité des jardins de demain", comme la nomme l'élu. Le projet veille également à sauvegarder les rues typiques et les placettes emblématiques triangulaires du quartier.

A LIRE AUSSI.

À Caen, le quartier Rethel continue sa mutation

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Habitat partagé : une première en Normandie d'ici 2018

A Aulnay, "Théo" sur toutes les lèvres, entre fatalisme et espoir de "justice"