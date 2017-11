L'élection kényane monte les voisins les uns contre les autres

Le 28 octobre 2017 à 15:25

"C'était la chambre", se lamente Steven Chege en pointant du doigt un amas de fer calciné et de bois brûlé. "Et ça c'était l'autre pièce", dit-il en montrant une chaîne hifi fondue et une télévision fracassée au milieu des cendres encore chaudes.